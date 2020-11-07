Байден ожидает получения более 300 голосов выборщиков
Кандидат в президенты от демократической партии Джозеф Байден заявил, что рассчитывает на получение более 300 голосов выборщиков на президентских выборах.
«Цифры рассказывают нам ясную и убедительную историю: мы выиграем эту гонку... Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков», — рассказал Байден в обращении к своим сторонникам.
Байден отметил, что еще сутки назад он отставал от республиканца и действующего президента Дональда Трампа в Джорджии и Пенсильвании, однако сейчас цифры показывают его преимущество. Кандидат от демократов выразил уверенность, что сумеет выиграть в этих штатах. По словам Байдена, за него отдали голоса не менее 74 млн американцев, что является рекордов в истории американских президентских выборов.
Ранее спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявила, что в победе Байдена можно не сомневаться после того, как он обогнал Трампа в потенциально решающем штате Пенсильвания.
В США двухступенчатая система голосования. Чтобы победить кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков из 538 возможных. Голоса выборщиков штата отдают в пользу кандидата в президенты, за которого проголосовало большинство избирателей, за исключением двух штатов, которые допускают раздел выборщиков между кандидатами. В настоящее время Байден лидирует по числу голосов выборщиков.