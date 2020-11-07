Байден ожидает получения более 300 голосов выборщиков

Байден отметил, что еще сутки назад он отставал от республиканца и действующего президента Дональда Трампа в Джорджии и Пенсильвании, однако сейчас цифры показывают его преимущество. Кандидат от демократов выразил уверенность, что сумеет выиграть в этих штатах. По словам Байдена, за него отдали голоса не менее 74 млн американцев, что является рекордов в истории американских президентских выборов.