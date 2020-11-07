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Байден ожидает получения более 300 голосов выборщиков

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Кандидат в президенты от демократической партии Джозеф Байден заявил, что рассчитывает на получение более 300 голосов выборщиков на президентских выборах.

«Цифры рассказывают нам ясную и убедительную историю: мы выиграем эту гонку... Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков», — рассказал Байден в обращении к своим сторонникам.

Байден отметил, что еще сутки назад он отставал от республиканца и действующего президента Дональда Трампа в Джорджии и Пенсильвании, однако сейчас цифры показывают его преимущество. Кандидат от демократов выразил уверенность, что сумеет выиграть в этих штатах. По словам Байдена, за него отдали голоса не менее 74 млн американцев, что является рекордов в истории американских президентских выборов.

Ранее спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявила, что в победе Байдена можно не сомневаться после того, как он обогнал Трампа в потенциально решающем штате Пенсильвания.

В США двухступенчатая система голосования. Чтобы победить кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков из 538 возможных. Голоса выборщиков штата отдают в пользу кандидата в президенты, за которого проголосовало большинство избирателей, за исключением двух штатов, которые допускают раздел выборщиков между кандидатами. В настоящее время Байден лидирует по числу голосов выборщиков.

Ранее по теме: В Джорджии пересчитают голоса Трампа и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных