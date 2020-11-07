Лукашенко назвал издевательством над демократией президентские выборы в США

Ранее в пятницу Евросоюз ввел адресные санкции против 15 высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора. В ЕС пояснили, что президент несет ответственность «за жестокие репрессии со стороны государственного аппарата, совершенные до и после президентских выборов 2020 г., в частности, за отстранение ключевых кандидатов от оппозиции, произвольные аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами, а также за запугивание и насилие в отношении журналистов».