Лукашенко назвал издевательством над демократией президентские выборы в США
Состоявшиеся 3 ноября в США президентские выборы являются позорищем и издевательством над демократией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам.
«Оплот демократии… Вы посмотрите, что творится с этими выборами (в США – прим. ред.) Это же позорище, издевательство над этой демократией», — цитирует его «БелТА».
Лукашенко также добавил, что ему интересно, потребуют ли западные страны и ОБСЕ от США проведения новых выборов, как это было сделано в отношении Минска.
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября. Сразу после него Трамп заявил о своей победе. Однако после проигрыша в нескольких ключевых штатах он назвал выборы сфальсифицированными и заявил о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов. В настоящее время Байден лидирует по числу голосов выборщиков.
Накануне Лукашенко, выступая на открытии новых станций метрополитена, пообещал провести новые президентские выборы в стране. Он также призвал западные страны, которых волнует ситуация в Белоруссии, разобраться сначала «у себя внутри».
Ранее в пятницу Евросоюз ввел адресные санкции против 15 высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора. В ЕС пояснили, что президент несет ответственность «за жестокие репрессии со стороны государственного аппарата, совершенные до и после президентских выборов 2020 г., в частности, за отстранение ключевых кандидатов от оппозиции, произвольные аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами, а также за запугивание и насилие в отношении журналистов».