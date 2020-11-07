Трамп заявил о нарушениях при подсчете голосов в Пенсильвании
Действующий президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что в Пенсильвании и ряде других штатов при подсчете голосов были допущены нарушения, которые повлияют на результаты выборов.
«Десятки тысяч голосов были получены незаконно после 20:00 во вторник, в день выборов, полностью изменив результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с незначительным разрывом», — заявил Трамп.
4 ноября Трамп обвинил Демократическую партию в попытке фальсифицировать выборы. Он выразил удивление фактом, что кандидат от Демократической партии Джо Байден стал лидировать в нескольких штатах именно ночью, тогда как днем проигрывал.
Помимо этого глава Белого дома предупредил, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден. Штаб Трампа считает, что присланные по почте избирательные бюллетени могли быть подделаны демократами.
Голосование за президента США состоялось 3 ноября. Победитель в них до сих пор не определен, так как не во всех штатах обработаны все бюллетени. По предварительным оценкам, пока в выборах лидирует бывший вице-президент страны Джо Байден: у него 264 голоса выборщиков из 270 необходимых, а у Трампа — 214. После проигрыша в нескольких ключевых штатах действующий лидер страны заявил о фальсификации выборов и заявил о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов. Он также подчеркнул, что, будь выборы честными, он победил бы в них.