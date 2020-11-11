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Пашинян объяснил решение пойти на мировое соглашение по Карабаху

Ведомости

В случае продолжения войны в Нагорном Карабахе произошел бы коллапс, армянская армия потеряла бы еще больше городов, сообщил в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В итоге произошел бы полный коллапс. Именно на основании этой оценки было принято такое решение. Неслучайно в эти дни десятки военнослужащих с передовой отправляют видеоролики, где они поддерживают принятое решение», — сказал он (цитата по Sputnik Армения).

Если бы война в Нагорном Карабахе продолжилась, армяне потеряли бы не только столицу непризнанной республики — Степанакерт, но также города Мартуни и Аскеран. В ходе оборонительных действий военнослужащие в итоге оказались бы в окружении, пояснил Пашинян.

9 ноября Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве российского лидера Владимира Путина договорились прекратить войну в Карабахе. 10 ноября Кремль опубликовал их совместное заявление, согласно которому Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша.

Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. Азербайджан обязался обеспечить безопасность передвижения по нему. Следить за исполнением соглашения будут российские миротворцы.

Данное соглашение было достигнуто спустя полтора месяца боевых действий на территории Нагорного Карабаха, начавшихся 27 сентября. Азербайджан добивался прекращения «армянской оккупации» территории, юридически принадлежащей ему со времен СССР, но исторически населенной армянами. После заключения соглашения в Армении начались протесты. Участники акций потребовали денонсировать договоренность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных