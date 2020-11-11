Пашинян объяснил решение пойти на мировое соглашение по Карабаху

«В итоге произошел бы полный коллапс. Именно на основании этой оценки было принято такое решение. Неслучайно в эти дни десятки военнослужащих с передовой отправляют видеоролики, где они поддерживают принятое решение», — сказал он (цитата по Sputnik Армения).