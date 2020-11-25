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Кремль зафиксировал пессимизм и тревогу у россиян на фоне пандемии

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Кремль фиксирует тревожные и пессимистичные настроения россиян на фоне пандемии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Естественно, тревогу и пессимизм [Кремль фиксирует] в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идёт пандемия. Это оптимизма, к сожалению, не добавляет», — сказал Песков. По словам пресс-секретаря, это напрямую зависит от реакции властей на развитие ситуации.

В то же время он отметил, что власти стараются принимать взвешенные меры, чтобы ситуация не стала критической ни в плане экономики, ни в плане борьбы с эпидемией. «Принимаются определённые меры, меры точечные, не связанные с полным закрытием, не связанные с локдауном. Эти меры в определенных регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии там сокращается», — сказал Песков. По его словам, у федеральных и региональных властей есть четкие планы по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями.

«Именно это не позволяет случиться коллапсу в здравоохранении, именно это позволяет достаточно оперативно ликвидировать какие-то узкие, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе», — заверил пресс-секретарь президента.

Днем ранее Песков признал, что на фоне ежедневных рекордов по смертности от коронавируса система здравоохранения России в связи с пандемией перегружена. Тогда же вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в шести регионах России занято около 90% коек для лечения пациентов с коронавирусом.

По данным оперштаба, 25 ноября в России зафиксирован рекорд суточной смертности с начала пандемии — умерло 507 человек. В то же время суточный прирост заболевших снижается второй день подряд. За последние 24 часа коронавирус обнаружили у 23 675 россиян — это минимум с 19 ноября. 

Общее число россиян, заразившихся коронавирусом за время пандемии, выросло до 2 162 503. Из них 1 660 419 человек выздоровели, 464 546 болеют до сих пор. Умерло за время пандемии из-за COVID-19 37 538 человек.

Ранее по теме: Песков прокомментировал избыточную смертность в России на фоне коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных