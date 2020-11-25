Кремль зафиксировал пессимизм и тревогу у россиян на фоне пандемии

В то же время он отметил, что власти стараются принимать взвешенные меры, чтобы ситуация не стала критической ни в плане экономики, ни в плане борьбы с эпидемией. «Принимаются определённые меры, меры точечные, не связанные с полным закрытием, не связанные с локдауном. Эти меры в определенных регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии там сокращается», — сказал Песков. По его словам, у федеральных и региональных властей есть четкие планы по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями.