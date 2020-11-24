Песков прокомментировал избыточную смертность в России на фоне коронавируса
Избыточная смертность в результате COVID-19 является темой для глубокого анализа в правительственном штабе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пандемия, к сожалению, привела к увеличению этих печальных показателей (показатели смертности. — Прим. Ред.) во всех странах мира, включая Россию. Но в какой степени, что и как — конечно, это тема для глубокого анализа в правительственном штабе. И у специалистов, прежде всего», — сказал Песков, комментируя данные «Медиазоны» об избыточной смертности в стране на фоне коронавируса.
Накануне издание «Медиазона», ссылаясь на данные Росстата, сообщило, что за время пандемии в России с апреля по октябрь «умерло на 120 000 человек больше, чем в среднем за этот период за последние 5 лет». Избыточная смертность, по оценке СМИ, составила 18%.
По данным оперативного штаба на 24 ноября, за все время пандемии от коронавируса в России скончался 37 031 человек. При этом сегодня был зафиксирован рекорд по суточному приросту смертей в результате заражения — 491. Кроме того, вчера оперштаб зарегистрировал максимальное число россиян с выявленным COVID-19 — 25 173. Общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 2 138 828 человек.