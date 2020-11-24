Песков прокомментировал избыточную смертность в России на фоне коронавируса

«Пандемия, к сожалению, привела к увеличению этих печальных показателей (показатели смертности. — Прим. Ред.) во всех странах мира, включая Россию. Но в какой степени, что и как — конечно, это тема для глубокого анализа в правительственном штабе. И у специалистов, прежде всего», — сказал Песков, комментируя данные «Медиазоны» об избыточной смертности в стране на фоне коронавируса.