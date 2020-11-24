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Песков прокомментировал избыточную смертность в России на фоне коронавируса

Ведомости

Избыточная смертность в результате COVID-19 является темой для глубокого анализа в правительственном штабе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пандемия, к сожалению, привела к увеличению этих печальных показателей (показатели смертности. — Прим. Ред.) во всех странах мира, включая Россию. Но в какой степени, что и как — конечно, это тема для глубокого анализа в правительственном штабе. И у специалистов, прежде всего», — сказал Песков, комментируя данные «Медиазоны» об избыточной смертности в стране на фоне коронавируса.

Накануне издание «Медиазона», ссылаясь на данные Росстата, сообщило, что за время пандемии в России с апреля по октябрь «умерло на 120 000 человек больше, чем в среднем за этот период за последние 5 лет». Избыточная смертность, по оценке СМИ, составила 18%.

По данным оперативного штаба на 24 ноября, за все время пандемии от коронавируса в России скончался 37 031 человек. При этом сегодня был зафиксирован рекорд по суточному приросту смертей в результате заражения — 491. Кроме того, вчера оперштаб зарегистрировал максимальное число россиян с выявленным COVID-19 — 25 173. Общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 2 138 828 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных