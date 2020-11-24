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Песков заявил о сильной перегрузке системы здравоохранения в России

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Система здравоохранения в России испытывает сильную перегрузку, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Система здравоохранения работает, безусловно, в режиме сильной перегрузки, но тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых также говорила Татьяна Голикова, все-таки ситуация остается контролируемой», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что новые рекорды по заболеваемости коронавирусом и смертности показывают, что эпидемиологическая ситуация становится более сложной. Пандемия стала эпидемиологическим вызовом, с которым мир не сталкивался ни в новой, ни в новейшей истории, отметил Песков.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России усложняется в осенне-зимний период подъема заболеваемости. По данным вице-премьера, в шести регионах России занято более 90% коек для лечения пациентов с коронавирусом.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 24 ноября, в России зарегистрировано более 2,1 млн случаев заражения. Более 1,6 млн пациентов выздоровели, более 37 000 — скончались от коронавируса. За сутки было выявлено 24 326 случаев заражения вирусом. 24 ноября был зарегистрирован максимальный показатель смертности от коронавируса — 491 умерший. 23 ноября был выявлен максимальный суточный прирост случаев заражения коронавирусом — 25 173.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных