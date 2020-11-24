Песков заявил о сильной перегрузке системы здравоохранения в России
Система здравоохранения в России испытывает сильную перегрузку, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Система здравоохранения работает, безусловно, в режиме сильной перегрузки, но тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых также говорила Татьяна Голикова, все-таки ситуация остается контролируемой», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что новые рекорды по заболеваемости коронавирусом и смертности показывают, что эпидемиологическая ситуация становится более сложной. Пандемия стала эпидемиологическим вызовом, с которым мир не сталкивался ни в новой, ни в новейшей истории, отметил Песков.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России усложняется в осенне-зимний период подъема заболеваемости. По данным вице-премьера, в шести регионах России занято более 90% коек для лечения пациентов с коронавирусом.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 24 ноября, в России зарегистрировано более 2,1 млн случаев заражения. Более 1,6 млн пациентов выздоровели, более 37 000 — скончались от коронавируса. За сутки было выявлено 24 326 случаев заражения вирусом. 24 ноября был зарегистрирован максимальный показатель смертности от коронавируса — 491 умерший. 23 ноября был выявлен максимальный суточный прирост случаев заражения коронавирусом — 25 173.