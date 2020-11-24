Песков заявил о сильной перегрузке системы здравоохранения в России

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 24 ноября, в России зарегистрировано более 2,1 млн случаев заражения. Более 1,6 млн пациентов выздоровели, более 37 000 — скончались от коронавируса. За сутки было выявлено 24 326 случаев заражения вирусом. 24 ноября был зарегистрирован максимальный показатель смертности от коронавируса — 491 умерший. 23 ноября был выявлен максимальный суточный прирост случаев заражения коронавирусом — 25 173.