Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Попова призвала не ждать исчезновения коронавируса с наступлением холодов

Ведомости

Оснований ожидать, что коронавирус исчезнет с наступлением холодов, нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы, они живут при температуре минус 70, минус 20 и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся, поэтому ожидать, что все само собой пройдёт с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет», — сказала глава ведомства в эфире телеканала «Россия 1» в ответ на вопрос о влиянии минусовых температур на эпидемиологический процесс.

По словам Поповой, введение более жестких ограничительных мер в стране не потребуется при соблюдении всех уже действующих правил.

«Для того, чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех», — добавила она.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что причиной напряженной эпидемиологической обстановки в большинстве регионов России является несвоевременное введение региональными властями ограничений.

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 23 610 новых случаев коронавируса – рекорд с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране составляет 2 015 608. За сутки также зафиксировано рекордное число умерших — 463 пациента. Общее число летальных исходов выросло до 34 850, выздоровели 1 526 656 человек. 454 102 человека продолжают лечение.

Ранее по теме: Количестко случаев коронавируса в России превысило 2 млн

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных