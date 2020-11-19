Попова призвала не ждать исчезновения коронавируса с наступлением холодов
Оснований ожидать, что коронавирус исчезнет с наступлением холодов, нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«Сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы, они живут при температуре минус 70, минус 20 и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся, поэтому ожидать, что все само собой пройдёт с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет», — сказала глава ведомства в эфире телеканала «Россия 1» в ответ на вопрос о влиянии минусовых температур на эпидемиологический процесс.
По словам Поповой, введение более жестких ограничительных мер в стране не потребуется при соблюдении всех уже действующих правил.
«Для того, чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех», — добавила она.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что причиной напряженной эпидемиологической обстановки в большинстве регионов России является несвоевременное введение региональными властями ограничений.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 23 610 новых случаев коронавируса – рекорд с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране составляет 2 015 608. За сутки также зафиксировано рекордное число умерших — 463 пациента. Общее число летальных исходов выросло до 34 850, выздоровели 1 526 656 человек. 454 102 человека продолжают лечение.