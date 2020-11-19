Попова призвала не ждать исчезновения коронавируса с наступлением холодов

«Сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы, они живут при температуре минус 70, минус 20 и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся, поэтому ожидать, что все само собой пройдёт с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет», — сказала глава ведомства в эфире телеканала «Россия 1» в ответ на вопрос о влиянии минусовых температур на эпидемиологический процесс.