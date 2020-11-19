Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 2 млн

За сутки выявили более 23 000 новых заболевших, скончались 463 пациента. Оба показателя рекордные
Дарина Бухарова
АГН Москва

В России за сутки выявили 23 610 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это рекорд с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране составляет 2 015 608. За сутки также зафиксировано рекордное число умерших — 463 пациента. Общее число летальных исходов выросло до 34 850, выздоровели 1 526 656 человек. 454 102 человек продолжают лечение.

Вчера, 18 ноября, оперштаб сообщил о 20 985 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 6438 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 782 пациента. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+2312), Подмосковье (+880), Нижегородская область (+441) и Свердловская область (369).

Накануне президент России Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в стране в ходе совещания с правительством. По его словам, она складывается не просто. «К сожалению, ситуация у нас складывается не просто», — сказал президент. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что в целом ситуация с коронавирусом в России контролируемая, «но требующая быстрых мер реагирования на те проблемы, которые возникают».

Ранее по теме: Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Лидером среди регионов России по общему числу заболевших является Москва (533 068), на втором месте — Московская область (100 050), на третьем — Санкт-Петербург (90 400).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 56,27 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,3 млн человек. Наибольшее количество заболевших в США — свыше 11,5 млн случаев, Индии (8,95 млн), Бразилии (5,9 млн) и Франции (2,11 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом (1,97 млн).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных