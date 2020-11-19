Число случаев коронавируса в России превысило 2 млн

Накануне президент России Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в стране в ходе совещания с правительством. По его словам, она складывается не просто. «К сожалению, ситуация у нас складывается не просто», — сказал президент. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что в целом ситуация с коронавирусом в России контролируемая, «но требующая быстрых мер реагирования на те проблемы, которые возникают».