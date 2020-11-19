Число случаев коронавируса в России превысило 2 млн

Число случаев коронавируса в России превысило 2 млнЗа сутки выявили более 23 000 новых заболевших, скончались 463 пациента. Оба показателя рекордные
В России за сутки выявили 23 610 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это рекорд с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране составляет 2 015 608. За сутки также зафиксировано рекордное число умерших — 463 пациента. Общее число летальных исходов выросло до 34 850, выздоровели 1 526 656 человек. 454 102 человек продолжают лечение.
Вчера, 18 ноября, оперштаб сообщил о 20 985 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 6438 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 782 пациента. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+2312), Подмосковье (+880), Нижегородская область (+441) и Свердловская область (369).
Накануне президент России Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в стране в ходе совещания с правительством. По его словам, она складывается не просто. «К сожалению, ситуация у нас складывается не просто», — сказал президент. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что в целом ситуация с коронавирусом в России контролируемая, «но требующая быстрых мер реагирования на те проблемы, которые возникают».
Лидером среди регионов России по общему числу заболевших является Москва (533 068), на втором месте — Московская область (100 050), на третьем — Санкт-Петербург (90 400).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 56,27 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,3 млн человек. Наибольшее количество заболевших в США — свыше 11,5 млн случаев, Индии (8,95 млн), Бразилии (5,9 млн) и Франции (2,11 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом (1,97 млн).