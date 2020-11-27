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МИД ответил на заявление Санду о выводе российских войск из Приднестровья

Ведомости

МИД России считает, что заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских военных с территории Приднестровья направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию проблемы в данном регионе, заявила в ходе брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы рассматриваем данное заявление (сделанное Санду. — Прим. Ред.) как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что оперативная группа российских войск в Приднестровье «обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворчесиких сил». Она напомнила, что в течение 25 лет присутствия в регионе миротворцев из России там сохраняется стабильность и «не проливается кровь». Еще одной целью присутствия российских военных в Приднестровье Захарова назвала охрану складов с оружием и боеприпасами.

20 ноября в одном из своих интервью Санду заявила, что формат решения конфликта в Приднестровье должен включать в себя полный вывод российских войск с территории Молдавии. Действующий на данный момент президент Игорь Додон назвал эти слова «серьезной ошибкой».

Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии. В соответствии с указом президента ПМР от сентября 2016 г., республика начала проводить законодательную базу в соответствие с российским законодательством для дальнейшего вхождения в состав России.

Ранее по теме: Додон назвал ошибкой слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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