МИД ответил на заявление Санду о выводе российских войск из Приднестровья
МИД России считает, что заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских военных с территории Приднестровья направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию проблемы в данном регионе, заявила в ходе брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Мы рассматриваем данное заявление (сделанное Санду. — Прим. Ред.) как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», — сказала Захарова.
Представитель МИД отметила, что оперативная группа российских войск в Приднестровье «обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворчесиких сил». Она напомнила, что в течение 25 лет присутствия в регионе миротворцев из России там сохраняется стабильность и «не проливается кровь». Еще одной целью присутствия российских военных в Приднестровье Захарова назвала охрану складов с оружием и боеприпасами.
20 ноября в одном из своих интервью Санду заявила, что формат решения конфликта в Приднестровье должен включать в себя полный вывод российских войск с территории Молдавии. Действующий на данный момент президент Игорь Додон назвал эти слова «серьезной ошибкой».
Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии. В соответствии с указом президента ПМР от сентября 2016 г., республика начала проводить законодательную базу в соответствие с российским законодательством для дальнейшего вхождения в состав России.