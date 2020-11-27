МИД ответил на заявление Санду о выводе российских войск из Приднестровья

Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии. В соответствии с указом президента ПМР от сентября 2016 г., республика начала проводить законодательную базу в соответствие с российским законодательством для дальнейшего вхождения в состав России.