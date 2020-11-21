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Додон назвал ошибкой слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье

Ведомости

Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости полного вывода российских миротворцев с территории Приднестровья является ошибкой, заявил действующий глава государства Игорь Додон.

«Это что за призыв избранного президента. В стране, где у нас есть приднестровский конфликт нерешенный. В стране, где 35% русскоязычного населения. Я считаю, что это серьезная ошибка. Поверьте, граждане еще увидят, что то, что обещали во время выборов, то, что стали говорить по-русски, делать на русском газеты, это была всего лишь маска», — рассказал он в эфире телеканала NTV Moldova.

О необходимости вывода российских миротворцев Санду заявила накануне. Она также назвала Приднестровье регионом, который «откололся» и куда «не могут попасть» представители конституционной власти Молдавии. Однако решить этот вопрос самостоятельно страна не может, он должен обсуждаться с Россией, подчеркнула она, добавив, что формат урегулирования еще не найден.

Санду отметила, что некоторые политики в Кишиневе и в Тирасполе заинтересованы зарабатывать деньги на конфликте. Поэтому для его решения нужно бороться с коррупцией и контрабандой, сказала президент.

Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии. В соответствии с указом президента ПМР от сентября 2016 г., республика начала проводить законодательную базу в соответствие с российским законодательством для дальнейшего вхождения в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных