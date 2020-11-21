Додон назвал ошибкой слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье

«Это что за призыв избранного президента. В стране, где у нас есть приднестровский конфликт нерешенный. В стране, где 35% русскоязычного населения. Я считаю, что это серьезная ошибка. Поверьте, граждане еще увидят, что то, что обещали во время выборов, то, что стали говорить по-русски, делать на русском газеты, это была всего лишь маска», — рассказал он в эфире телеканала NTV Moldova.