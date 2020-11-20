Санду заявила о необходимости полного вывода войск России из Приднестровья
Избранный президент Молдавии Майя Санду не поддерживает идею федерализации страны и настаивает на полном выводе российских военных с территории Приднестровья. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Европейская правда».
«Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше», — сказала Санду.
Она также назвала Приднестровье регионом, который «откололся» и куда «не могут попасть» представители конституционной власти Молдавии. Однако решить этот вопрос самостоятельно страна не может, он должен обсуждаться с Россией, подчеркнула она, добавив, что формат урегулирования еще не найден.
Санду отметила, что некоторые политики в Кишиневе и в Тирасполе заинтересованы зарабатывать деньги на конфликте. Поэтому для его решения нужно бороться с коррупцией и контрабандой, сказала президент.
Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии. В соответствии с указом президента ПМР от сентября 2016 г., республика начала проводить законодательную базу в соответствие с российским законодательством для дальнейшего вхождения в состав России.