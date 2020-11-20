ЦИК Молдавии объявил Санду победителем президентских выборов
ЦИК Молдавии подвел окончательные итоги второго тура выборов президента, признав победителем главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду, передает ТАСС.
«Избранным признается кандидат Майя Санду, выдвинутая Партией действия и солидарности, которая получила больше всего голосов в свою поддержку — 943 006», — сказал председатель ЦИК Дорин Чимил на заседании комиссии, которое проходило в формате видеоконференции.
Отмечается, что комиссия должна передать документы с итогами в Конституционный суд в течение трех дней. Он должен подтвердить законность голосования и мандат нового президента. Инаугурация Санду планируется на 24-25 декабря. 23 декабря заканчивается срок полномочий действующего президента Игоря Додона. Согласно законодательству республики, президент избирается на четыре года.
По предварительным итогам голосования, Санду набрала 57,75% голосов, Додон — 42,25%.
Санду занимала пост министра просвещения с 2012 по 2015 гг., с июня по ноябрь 2019 г. — пост премьер-министра Молдавии. Додон занимал пост президента Молдавии с 2016 г. До этого политик был министром экономики и торговли Молдавии, затем занял должность первого вице-премьера. Она первый президент-женщина в истории независимой Молдавии.