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ЦИК Молдавии объявил Санду победителем президентских выборов

Ведомости

ЦИК Молдавии подвел окончательные итоги второго тура выборов президента, признав победителем главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду, передает ТАСС.

«Избранным признается кандидат Майя Санду, выдвинутая Партией действия и солидарности, которая получила больше всего голосов в свою поддержку — 943 006», — сказал председатель ЦИК Дорин Чимил на заседании комиссии, которое проходило в формате видеоконференции.

Отмечается, что комиссия должна передать документы с итогами в Конституционный суд в течение трех дней. Он должен подтвердить законность голосования и мандат нового президента. Инаугурация Санду планируется на 24-25 декабря. 23 декабря заканчивается срок полномочий действующего президента Игоря Додона. Согласно законодательству республики, президент избирается на четыре года. 

По предварительным итогам голосования, Санду набрала 57,75% голосов, Додон — 42,25%.

Санду занимала пост министра просвещения с 2012 по 2015 гг., с июня по ноябрь 2019 г. — пост премьер-министра Молдавии. Додон занимал пост президента Молдавии с 2016 г. До этого политик был министром экономики и торговли Молдавии, затем занял должность первого вице-премьера. Она первый президент-женщина в истории независимой Молдавии.

Ранее по теме: Президентом Молдавии стала бывшая премьер из проевропейской партии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных