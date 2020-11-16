Президентом Молдавии стала бывшая премьер из проевропейской партии

По словам политолога Александра Гущина, победа Санду свидетельствует об усталости общества от политики действующей власти, от «нерешенности социальных вопросов, проблем на антикоррупционном треке, ситуации с коронавирусной инфекцией». «Произошла дискредитация в целом традиционного политического класса в глазах общества», – подчеркивает Гущин. На победу Санду также повлиял фактор ведения предвыборной кампании. «Додон не выступил как объединитель общества, а Санду начала играть на пророссийский умеренный электорат, который выбрал ее как меньшее зло. Это было голосование не столько за Санду, сколько против Додона», – замечает Гущин. По его мнению, в силу политического устройства Молдавии не стоит ожидать резкого поворота страны в сторону ЕС, а полный отказ от сотрудничества с Москвой невыгоден самой Санду. К тому же у социалистов есть шанс создать свое правительство. «Будет продолжение политического кризиса, будут обсуждать вопрос о досрочных выборах в парламент, которые выгодны Санду и Усатому», – считает Гущин. По словам Гущина, за Санду голосовала часть электората Усатого, хотя идеологически они не близки.