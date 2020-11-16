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Президентом Молдавии стала бывшая премьер из проевропейской партии

Но на отношениях с Россией избрание Майи Санду существенно не скажется
Глеб Мишутин
Первым избранным президентом-женщиной в СНГ стала Майя Санду в Молдавии /AP

Кандидат от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает на президентских выборах в Молдавии, прошедших 15 ноября. Как сообщил ЦИК республики 16 ноября, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий президент от Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, набрал 42,25% голосов. Первый тур выборов президента Молдавии состоялся 1 ноября и не выявил победителя.

На своей пресс-конференции 16 ноября Санду заявила, что будет вести сбалансированную внешнюю политику. «Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США», – цитирует ее слова «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил Санду с победой, о чем 16 ноября сообщила пресс-служба Кремля. «Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы», – заявил российский лидер в своем поздравлении. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль с уважением относится к выбору молдавского народа. «Россия ценит наши взаимоотношения с молдавским народом, вы знаете, что Россия всегда помогала молдавскому народу. Что касается наших взаимоотношений, они должны основываться на взаимовыгодной базе с учетом интересов обеих сторон», – отметил Песков.

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Она станет первым президентом-женщиной в истории страны

С победой 16 ноября Санду поздравил и ее оппонент, действующий президент Молдавии Додон. Он также призвал своих сторонников не участвовать в протестах и не дестабилизировать обстановку в стране. Правда, сначала Додон намеревался оспорить результаты выборов в суде. На брифинге президент заявлял, что его штаб «зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов», и выражал готовность пройти по всем судебным инстанциям, но затем отказался от исков.

Родившаяся в 1972 г. Санду окончила Академию экономического образования и Академию госуправления при президенте Молдавии. Также она обучалась в США, в Школе государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете, работала советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. В 2012 г. Санду вернулась в Молдавию, где получила пост министра просвещения в правительстве либерального демократа Влада Филата. Эту должность она занимала до 2015 г. Как министр просвещения Санду провела реформу образования – исключила русский язык из обязательных школьных предметов, а также закрыла многие сельские школы в процессе оптимизации.

В 2015 г. Санду покинула свой пост и приняла участие в протестных акциях, возникших из-за коррупционного скандала вокруг контролировавшего страну олигарха Владимира Плахотнюка. Тогда, в 2015 г., кризис привел к падению двух правительств, а экс-премьер Владимир Филат был по инициативе Плахотнюка арестован и осужден за коррупцию. Совместно с проевропейской Платформой «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе, Партией социалистов Додона и «Нашей партией» Ренато Усатого Санду возглавляла демонстрантов, протестовавших против коррупции. Кризис пошел на спад, после того как Плахотнюк сформировал новый кабинет министров, который поддержала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.

В 2016 г. Санду, уже создавшая собственную партию «Действие и солидарность», выступала на президентских выборах как единый кандидат от проевропейских сил, однако проиграла Додону. На парламентских выборах 2019 г. проевропейские соратники Санду вместе с Партией социалистов Додона выступили против Плахотнюка. В результате политического кризиса, когда свержение Плахотнюка поддержали одновременно ЕС, США и Россия, олигарх бежал в США, а Санду заняла пост премьер-министра, однако пробыла на нем недолго – всего пять месяцев, после чего ушла в отставку из-за разногласий с Додоном.

В 2020 г. Санду приняла участие в президентской гонке. После победы в первом туре ее поддержали остальные проевропейские политики. Но больше всего помог ее переизбранию лидер «Нашей партии» и мэр города Бельцы Усатый, на которого в России заведено уголовное дело за незаконные валютные операции в составе преступного сообщества.

По словам политолога Александра Гущина, победа Санду свидетельствует об усталости общества от политики действующей власти, от «нерешенности социальных вопросов, проблем на антикоррупционном треке, ситуации с коронавирусной инфекцией». «Произошла дискредитация в целом традиционного политического класса в глазах общества», – подчеркивает Гущин. На победу Санду также повлиял фактор ведения предвыборной кампании. «Додон не выступил как объединитель общества, а Санду начала играть на пророссийский умеренный электорат, который выбрал ее как меньшее зло. Это было голосование не столько за Санду, сколько против Додона», – замечает Гущин. По его мнению, в силу политического устройства Молдавии не стоит ожидать резкого поворота страны в сторону ЕС, а полный отказ от сотрудничества с Москвой невыгоден самой Санду. К тому же у социалистов есть шанс создать свое правительство. «Будет продолжение политического кризиса, будут обсуждать вопрос о досрочных выборах в парламент, которые выгодны Санду и Усатому», – считает Гущин. По словам Гущина, за Санду голосовала часть электората Усатого, хотя идеологически они не близки.

Молдавия – это парламентская республика, полномочия президента в ней ограничены. Глава государства имеет право в ряде случаев распустить парламент, обладает законодательной инициативой. В то же время парламент консультирует президента по вопросам кандидатуры премьер-министра, а также выражает вотум доверия новому премьеру, его программе и правительству. Правительство несет ответственность именно перед парламентом, который может выразить ему вотум недоверия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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