Украина направила ноту протеста Польше из-за календаря с российским Крымом

По его словам, украинское дипведомство сначала обратилось с письмом к Религиозному объединению мусульман Польши с просьбой исправить ошибки, допущенные в календаре. Организация сделала заявление с извинениями за ошибку и внесла их в электронную версию календаря. При этом посольство посчитало исправления не вполне корректными, «поскольку они не до конца отражают позицию Украины», а также и Польши, отметил Дещица.