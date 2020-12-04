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Украина направила ноту протеста Польше из-за календаря с российским Крымом

Ведомости

Украинское посольство в Польше направило ноту польскому МИДу из-за календаря на 2021 г., где Крым обозначался как часть России, сообщает «Укринформ» со ссылкой на украинского посла Андрея Дещицу.

По его словам, украинское дипведомство сначала обратилось с письмом к Религиозному объединению мусульман Польши с просьбой исправить ошибки, допущенные в календаре. Организация сделала заявление с извинениями за ошибку и внесла их в электронную версию календаря. При этом посольство посчитало исправления не вполне корректными, «поскольку они не до конца отражают позицию Украины», а также и Польши, отметил Дещица.

«В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию. Официальная позиция Польши однозначна: Варшава признает Крым территорией Украины, не признает и осуждает оккупацию Крыма», — цитирует агентство украинского посла. По его словам, МИД заявил о готовности присоединиться к выяснению этой ситуации.

Раннее компания Google исправила ошибку при отображении Крыма на своих картах. Перед этим Госдума потребовала от Google отображать Крым как российскую, а не украинскую территорию. В пресс-службе Google уточняли, что Крым мог отображаться украинским у части российских пользователей iOS, т. е. на устройствах американской компании Apple.

Присоединение Крыма к России в марте 2014 г. не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.

Ранее по теме: Google сообщил об исправлении ошибки при отображении Крыма на картах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных