Украина направила ноту протеста Польше из-за календаря с российским Крымом
Украинское посольство в Польше направило ноту польскому МИДу из-за календаря на 2021 г., где Крым обозначался как часть России, сообщает «Укринформ» со ссылкой на украинского посла Андрея Дещицу.
По его словам, украинское дипведомство сначала обратилось с письмом к Религиозному объединению мусульман Польши с просьбой исправить ошибки, допущенные в календаре. Организация сделала заявление с извинениями за ошибку и внесла их в электронную версию календаря. При этом посольство посчитало исправления не вполне корректными, «поскольку они не до конца отражают позицию Украины», а также и Польши, отметил Дещица.
«В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию. Официальная позиция Польши однозначна: Варшава признает Крым территорией Украины, не признает и осуждает оккупацию Крыма», — цитирует агентство украинского посла. По его словам, МИД заявил о готовности присоединиться к выяснению этой ситуации.
Раннее компания Google исправила ошибку при отображении Крыма на своих картах. Перед этим Госдума потребовала от Google отображать Крым как российскую, а не украинскую территорию. В пресс-службе Google уточняли, что Крым мог отображаться украинским у части российских пользователей iOS, т. е. на устройствах американской компании Apple.
Присоединение Крыма к России в марте 2014 г. не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.