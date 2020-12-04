Песков заявил об отсутствии подписанных указов о новой должности Чубайса

Также Пескову задали вопрос, остается ли Чубайс в числе политиков, на которых рассчитывает Кремль, или на него больше не делают ставку и он может заняться личными проектами. «Любой человек при желании может заняться личными проектами. На этот вопрос может ответить лишь президент, вы знаете, что пока каких-либо подписанных им документов по назначению Чубайса не было», — ответил пресс-секретарь президента (цитата по «РИА Новости»).