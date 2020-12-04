Песков заявил об отсутствии подписанных указов о новой должности Чубайса
Президент России Владимир Путин не подписывал документов о назначении покидающего «Роснано» Анатолия Чубайса на новый пост, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также Пескову задали вопрос, остается ли Чубайс в числе политиков, на которых рассчитывает Кремль, или на него больше не делают ставку и он может заняться личными проектами. «Любой человек при желании может заняться личными проектами. На этот вопрос может ответить лишь президент, вы знаете, что пока каких-либо подписанных им документов по назначению Чубайса не было», — ответил пресс-секретарь президента (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Чубайс объявил, что 4 декабря покинет «Роснано». До этого правительство утвердило предложенную Путиным кандидатуру его преемника. Им стал зампред коллегии военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Он будет возглавлять «Роснано» следующие пять лет. Песков назвал уход Чубайса из госкорпорации «естественным ротационным процессом».