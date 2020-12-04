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В Кремле назвали вопрос Крыма разногласием между Россией и Турцией

Ведомости

Позиция Турции по Крыму является серьезным разногласием между Турцией и Россией, однако Москва терпеливо доводит свое мнение до Анкары, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму», — сказал Песков (цитата по ТАСС). 

Пресс-секретарь президента отметил, что отношения России и Турции важны для обеих стран и для региональной стабильности и безопасности. Отношения Москвы и Анкары взаимовыгодны и строятся на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважении интересов друг друга, добавил Песков. 

2 декабря глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглупо итогам переговоров с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил, что Турция приветствует инициативу Украины по созданию Крымской платформы — площадки для переговоров по вопросам Крыма. 

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не признает российский статус Крыма. Путин в ответ подчеркнул, что ему «не интересны» заявления Эрдогана по Крыму. 

Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошел в 2014 г., по его итогам подавляющее большинство жителей полуострова высказались в пользу перехода в российскую юрисдикцию. Запад счел присоединение территории бывший Украины «незаконной аннексией и нарушением международного закона». В июне этого года ЕС продлил антироссийские санкции до 23 июня 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных