В Кремле назвали вопрос Крыма разногласием между Россией и Турцией

«Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму», — сказал Песков (цитата по ТАСС).