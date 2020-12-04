В Кремле назвали вопрос Крыма разногласием между Россией и Турцией
Позиция Турции по Крыму является серьезным разногласием между Турцией и Россией, однако Москва терпеливо доводит свое мнение до Анкары, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь президента отметил, что отношения России и Турции важны для обеих стран и для региональной стабильности и безопасности. Отношения Москвы и Анкары взаимовыгодны и строятся на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважении интересов друг друга, добавил Песков.
2 декабря глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглупо итогам переговоров с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил, что Турция приветствует инициативу Украины по созданию Крымской платформы — площадки для переговоров по вопросам Крыма.
В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не признает российский статус Крыма. Путин в ответ подчеркнул, что ему «не интересны» заявления Эрдогана по Крыму.
Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошел в 2014 г., по его итогам подавляющее большинство жителей полуострова высказались в пользу перехода в российскую юрисдикцию. Запад счел присоединение территории бывший Украины «незаконной аннексией и нарушением международного закона». В июне этого года ЕС продлил антироссийские санкции до 23 июня 2021 г.