Bloomberg узнал о планах команды Байдена пересмотреть санкции США
Команда кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена по нацбезопасности планирует провести тщательный обзор санкционных операций в Минфине США и оценить текущие программы, штатное расписание и бюджеты, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Собеседники издания рассказали, что Адевале Адейемо, выдвинутый Байденом на должность заместителя министра финансов, будет координировать свои действия с другими агентствами национальной безопасности, чтобы проверить работу подразделения по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой в Казначействе.
Издание отметило, что при президенте Дональде Трампе был введен широкий спектр санкций в отношении компаний, частных лиц и нефтяных танкеров, связанных с Ираном, Северной Кореей, Китаем, Венесуэлой и Россией. Часто такие санкции вводились в одностороннем порядке. Источники рассказали, что, по мнению Байдена и его команды, такой подход сбивает с толку союзников и противников. Команда Байдена придерживается мнения, что санкции считаются более эффективными, когда они вводятся на многосторонней основе.
Однако особого ослабления санкций, по данным Bloomberg, не будет. Байден с осторожностью говорил ранее, какие из введенных Трампом санкций он сохранит, однако его выбор на высшие административные должности дал понять, что экономические ограничения останутся важным инструментом.
Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал достаточное количество голосов выборщиков, чтобы одержать победу. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях. Ранее Трамп согласился начать процесс передачи власти Байдену.