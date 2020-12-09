Bloomberg узнал о планах команды Байдена пересмотреть санкции США

Издание отметило, что при президенте Дональде Трампе был введен широкий спектр санкций в отношении компаний, частных лиц и нефтяных танкеров, связанных с Ираном, Северной Кореей, Китаем, Венесуэлой и Россией. Часто такие санкции вводились в одностороннем порядке. Источники рассказали, что, по мнению Байдена и его команды, такой подход сбивает с толку союзников и противников. Команда Байдена придерживается мнения, что санкции считаются более эффективными, когда они вводятся на многосторонней основе.