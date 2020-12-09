В Дании россиянину предъявили обвинение в шпионаже
Прокуратура Дании обвинила проживающего на территории страны россиянина в шпионаже, сообщается на сайте датского надзорного ведомства.
«Прокуратура сегодня предъявила жителю города, гражданину России, обвинение в шпионаже по статье 108 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, обвиняемый находится под стражей с начала июля 2020 г.
Он подозревается в предоставлении российской разведке информации о датских энергетических технологиях. Предполагается, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме. В случае признания россиянина виновным наказание может составить до шести лет лишения свободы, и он будет выслан из страны.
Посольство России в Дании назвало ошибкой арест и предъявленное обвинение. «Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника», — сказали «РИА Новости» в посольстве.