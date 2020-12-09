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В Дании россиянину предъявили обвинение в шпионаже

Ведомости

Прокуратура Дании обвинила проживающего на территории страны россиянина в шпионаже, сообщается на сайте датского надзорного ведомства.

«Прокуратура сегодня предъявила жителю города, гражданину России, обвинение в шпионаже по статье 108 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, обвиняемый находится под стражей с начала июля 2020 г.

Он подозревается в предоставлении российской разведке информации о датских энергетических технологиях. Предполагается, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме. В случае признания россиянина виновным наказание может составить до шести лет лишения свободы, и он будет выслан из страны.

Посольство России в Дании назвало ошибкой арест и предъявленное обвинение. «Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника», — сказали «РИА Новости» в посольстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных