В Кремле отреагировали на санкции МОК против Лукашенко

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста. США, Канада, Великобритания и Евросоюз не признали результатов выборов. Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко, его сына Виктора, а также более чем 50 высокопоставленных белорусских чиновников.