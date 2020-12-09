В Кремле отреагировали на санкции МОК против Лукашенко
Кремль выражает сожаления в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) запретить президенту Белоруссии Александру Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой комитета, включая Олимпийские игры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Мы очень сожалеем в связи с таким решением», — сказал Песков. Он отметил, что в России дорожат отношениями с Белоруссией, которые включают в себя, в том числе, сотрудничество в области спорта.
Ранее МОК запретил Лукашенко и его сыну Виктору принимать участие в своих мероприятиях в качестве членов белорусского олимпийского комитета. Лукашенко заявил, что ожидает реакции России на эти действия.
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста. США, Канада, Великобритания и Евросоюз не признали результатов выборов. Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко, его сына Виктора, а также более чем 50 высокопоставленных белорусских чиновников.