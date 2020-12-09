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В Кремле отреагировали на санкции МОК против Лукашенко

Ведомости

Кремль выражает сожаления в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) запретить президенту Белоруссии Александру Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой комитета, включая Олимпийские игры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Мы очень сожалеем в связи с таким решением», — сказал Песков. Он отметил, что в России дорожат отношениями с Белоруссией, которые включают в себя, в том числе, сотрудничество в области спорта.

Ранее МОК запретил Лукашенко и его сыну Виктору принимать участие в своих мероприятиях в качестве членов белорусского олимпийского комитета. Лукашенко заявил, что ожидает реакции России на эти действия.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста. США, Канада, Великобритания и Евросоюз не признали результатов выборов. Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко, его сына Виктора, а также более чем 50 высокопоставленных белорусских чиновников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных