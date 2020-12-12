МИД России прокомментировал введенные Великобританией антироссийские санкции

10 декабря правительство Великобритании ввело персональные санкции в отношении спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции города Аргун Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова. Ограничения также коснулись специального отряда быстрого реагирования «Терек». Британские власти считают их виновными в пытках и других нарушениях прав человека в Чеченской республике. Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов.