МИД России прокомментировал введенные Великобританией антироссийские санкции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введенные Великобританией антироссийские санкции, соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
10 декабря правительство Великобритании ввело персональные санкции в отношении спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции города Аргун Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова. Ограничения также коснулись специального отряда быстрого реагирования «Терек». Британские власти считают их виновными в пытках и других нарушениях прав человека в Чеченской республике. Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов.
«Рассматриваем это безосновательное решение, как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России», — прокомментировала санкции Мария Захарова.
По ее словам, введение ограничений негативно повлияет на отношения России и Великобритании. МИД России также на основе принципа взаимности также оставляет за собой право на принятие ответных мер, добавила Захарова.