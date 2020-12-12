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МИД России прокомментировал введенные Великобританией антироссийские санкции

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введенные Великобританией антироссийские санкции, соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

10 декабря правительство Великобритании ввело персональные санкции в отношении спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции города Аргун Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова. Ограничения также коснулись специального отряда быстрого реагирования «Терек». Британские власти считают их виновными в пытках и других нарушениях прав человека в Чеченской республике. Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов.

«Рассматриваем это безосновательное решение, как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России», — прокомментировала санкции Мария Захарова.

По ее словам, введение ограничений негативно повлияет на отношения России и Великобритании. МИД России также на основе принципа взаимности также оставляет за собой право на принятие ответных мер, добавила Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных