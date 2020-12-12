Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов обсудили по телефону ход реализации трехстороннего заявления по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
«Обсуждались актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня, включая практические задачи реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по нагорнокарабахскому урегулированию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.