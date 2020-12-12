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МИД Казахстана передал России ноту из-за высказываний депутата Госдумы Никонова

Ведомости

Министерство иностранных дел Казахстана пригласило временного поверенного в делах России Александра Комарова после высказываний депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территории республики.

«В ходе встречи замминистра иностранных дел Марат Сыздыков не согласился с заявлением председателя комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова в эфире Первого канала о том, что "территория Казахстана — это большой подарок России», — говорится в сообщении МИД республики.

В министерстве обратили внимание на то, что подобные провокационные действия ряда российских политиков наносят существенный ущерб союзническим отношения двух стран. В МИДе добавили, что ожидают от России должной оценки таких заявлений, призвав российских официальных лиц принять меры для предотвращения подобных заявлений. Комарову была вручена нота с официальной позицией МИД республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных