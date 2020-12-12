МИД Казахстана передал России ноту из-за высказываний депутата Госдумы Никонова
Министерство иностранных дел Казахстана пригласило временного поверенного в делах России Александра Комарова после высказываний депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территории республики.
«В ходе встречи замминистра иностранных дел Марат Сыздыков не согласился с заявлением председателя комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова в эфире Первого канала о том, что "территория Казахстана — это большой подарок России», — говорится в сообщении МИД республики.
В министерстве обратили внимание на то, что подобные провокационные действия ряда российских политиков наносят существенный ущерб союзническим отношения двух стран. В МИДе добавили, что ожидают от России должной оценки таких заявлений, призвав российских официальных лиц принять меры для предотвращения подобных заявлений. Комарову была вручена нота с официальной позицией МИД республики.