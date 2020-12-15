Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с Лавровым

Дейтонское мирное соглашение было подписано в 1995 г. представителями Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Оно положило конец длившейся с 1992 г. гражданской войне в Боснии и Герцеговине. Россия наряду с США, Германией, Великобританией и Францией была гарантом переговорного процесса. С 1997 г., после того как документ полностью вступил в силу, документ регулирует устройство современной Боснии и Герцеговины.