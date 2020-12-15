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Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с Лавровым

Ведомости

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с главой МИДа России Сергеем Лавровым, передает телеканал Federalna.ba. Такое решение они объяснили тем, что заявления Лаврова по Дейтонским соглашениям, которые были озвучены накануне, идут вразрез с позицией Боснии. 

«Всем ясно, что г-н Лавров входит в тройку лучших дипломатов мира. У человека с таким большим опытом действия спланированы заранее. С момента его приезда в БиГ мы имели возможность увидеть сигналы из страны, которую он представляет», — заявил Комшич в ходе брифинга.

Комшич отметил, что поддержка Лавровым резолюции о военном нейтралитете одной из частей страны — Сербии — противоречит позиции, что такие решения могут принимать только центральные власти Боснии и Герцеговины. Также членов президиума возмутило отсутствие флага страны или какой-либо государственной символики на прошедшей встрече главы российского МИД с председательствующим членом президиума от Сербии Милорада Додика.

«Мы хотим дружеских отношений с Россией, но мы также хотим уважения к институтам БиГ», — добавил Комшич. Встреча Лаврова с Комшичем, Джаферовичем и Додиком должна была пройти утром 15 декабря.

Дейтонское мирное соглашение было подписано в 1995 г. представителями Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Оно положило конец длившейся с 1992 г. гражданской войне в Боснии и Герцеговине. Россия наряду с США, Германией, Великобританией и Францией была гарантом переговорного процесса. С 1997 г., после того как документ полностью вступил в силу, документ регулирует устройство современной Боснии и Герцеговины.

Лавров 14 декабря после встречи с Додиком заявил, что Россия полностью поддерживает Дейтонские соглашения и призывает к их соблюдению. Глава МИД добавил, что, согласно этим принципам, все проблемы, которые возникают в Боснии и Герцоговине, должны решаться во внутриполитическом диалоге, поиске баланса интересов и компромиссов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных