Додон вернул русскому языку статус межнационального в Молдавии

«Я подписал важный закон. Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдавии, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый», — написал Додон на своей странице в Facebook (цитата по «РИА Новости»).