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Додон вернул русскому языку статус межнационального в Молдавии

Ведомости

Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что подписал закон, который возвращает межнациональный статус русскому языку на территории Молдавии. Об этом он написал на своей странице в Facebook

Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 г. признал устаревшим закон о функционировании языков, который признавал русский язык межнациональным. 

«Я подписал важный закон. Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдавии, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый», — написал Додон на своей странице в Facebook (цитата по «РИА Новости»). 

Кроме того, Додон сообщил, что подписал закон, который позволяет снять ограничения с вещаний российских телеканалов. Запрет на показ аналитических и новостных программ российских телеканалов был введен в феврале 2018 г. Запрет объяснили необходимостью борьбы с «пропагандой и дезинформацией». Тогда, несмотря на критику инициативы со стороны президента Игоря Додона, парламент принял законопроект.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных