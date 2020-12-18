Додон вернул русскому языку статус межнационального в Молдавии
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 г. признал устаревшим закон о функционировании языков, который признавал русский язык межнациональным.
«Я подписал важный закон. Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдавии, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый», — написал Додон на своей странице в Facebook (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, Додон сообщил, что подписал закон, который позволяет снять ограничения с вещаний российских телеканалов. Запрет на показ аналитических и новостных программ российских телеканалов был введен в феврале 2018 г. Запрет объяснили необходимостью борьбы с «пропагандой и дезинформацией». Тогда, несмотря на критику инициативы со стороны президента Игоря Додона, парламент принял законопроект.