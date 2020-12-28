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Путин запретил членам Совбеза иметь иностранное гражданство

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий членам Совета безопасности иметь иностранное гражданство. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Заместителем Председателя Совета Безопасности, Секретарем Совета Безопасности, постоянным членам Совета Безопасности и членам Совета Безопасности могут быть граждане, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство либо иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства», — говориться в документе.

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Кроме того, указ подтвердил запрет членам Совбеза открывать и иметь счета в иностранных банках в соответствии с поправками, принятым в ноябре в федеральный закон «О безопасности». Он также запрещает хранить наличные и ценности в иностранных банках, расположенных за рубежом. Кроме того, этот же закон уточняет порядок назначения на должность директора ФСБ и директора СВР, требования к сотрудникам спецслужб. В их числе запрет на иностранное гражданство был дополнен запретом на иностранный вид на жительство или аналог этого документа, за исключением случаев разведывательной деятельности.

Президентские законы в развитие поправок в Конституцию, в числе которых новая редакция закона «О безопасности», внесены в конце сентября. Кроме них утверждены законы о новом порядке формирования правительства, где увеличивается роль Госдумы, о реформе Конституционного суда, в котором состав органа сокращается до 11 судей, а также о праве экс-президента стать пожизненным членом Совета Федерации.

17 ноября в Госдуму был внесен законопроект о возможности действующему президенту баллотироваться еще на два срока, если они истекают в момент вступления в силу поправок в Конституцию. Наконец, в начале декабря Госдума одобрила законопроект о расширении гарантий неприкосновенности для бывших глав государства. Теперь для ее лишения придется задействовать более сложный механизм, недели чем в законе от 2001 г.

Ранее по теме: Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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