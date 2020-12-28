Путин запретил членам Совбеза иметь иностранное гражданство

Кроме того, указ подтвердил запрет членам Совбеза открывать и иметь счета в иностранных банках в соответствии с поправками, принятым в ноябре в федеральный закон «О безопасности». Он также запрещает хранить наличные и ценности в иностранных банках, расположенных за рубежом. Кроме того, этот же закон уточняет порядок назначения на должность директора ФСБ и директора СВР, требования к сотрудникам спецслужб. В их числе запрет на иностранное гражданство был дополнен запретом на иностранный вид на жительство или аналог этого документа, за исключением случаев разведывательной деятельности.