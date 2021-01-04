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Новак выразил уверенность в реализации проекта «Северный поток – 2»

Ведомости

Проект «Северный поток – 2» будет реализован с учетом поддержки европейских стран, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

«Страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны, европейские компании, они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», – сказал Новак. Вопрос о сроках завершения строительства «Северного потока – 2» он предложил адресовать компании, которая занимается реализацией проекта.

Ранее, 17 декабря, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что США будут использовать санкции, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». 11 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 г., который в том числе предусматривает расширение санкций против «Северного потока — 2». Оператор газопровода Nord Stream 2 AG, в свою очередь, сообщил о возобновлении строительства газопровода.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».

Ранее по теме: Немецкий депутат назвал самоубийством отказ от «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных