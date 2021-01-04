Новак выразил уверенность в реализации проекта «Северный поток – 2»

«Страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны, европейские компании, они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», – сказал Новак. Вопрос о сроках завершения строительства «Северного потока – 2» он предложил адресовать компании, которая занимается реализацией проекта.