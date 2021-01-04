Новак выразил уверенность в реализации проекта «Северный поток – 2»
Проект «Северный поток – 2» будет реализован с учетом поддержки европейских стран, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу РБК.
«Страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны, европейские компании, они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», – сказал Новак. Вопрос о сроках завершения строительства «Северного потока – 2» он предложил адресовать компании, которая занимается реализацией проекта.
Ранее, 17 декабря, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что США будут использовать санкции, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». 11 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 г., который в том числе предусматривает расширение санкций против «Северного потока — 2». Оператор газопровода Nord Stream 2 AG, в свою очередь, сообщил о возобновлении строительства газопровода.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».