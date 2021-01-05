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Лукашенко назвал способ сменить президента Белоруссии

Ведомости

Сменить президента Белоруссии можно только путем проведения выборов, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом холдинга «Горизонт».

«Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — передает «Белта» слова Лукашенко.

Комментируя протесты, Лукашенко сказал, что их участники представляют «меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало». Он пояснил, что некоторые молодые люди не согласны с результатами прошедших в августе выборов, однако они должны уважать выбор народа в целом.

«Выборы — это же когда и у молодого человека (18 и выше лет), и у старика — бюллетени одинаковые», — добавил Лукашенко, подчеркнув, что если ситуация с Белоруссии ухудшится, то ее жители могут «потерять все. Безвозвратно».

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По их итогам Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, после чего в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор, но с меньшей интенсивностью. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию. Россия, Китай и ряд других стран признали победу Лукашенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных