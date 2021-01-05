Лукашенко назвал способ сменить президента Белоруссии
Сменить президента Белоруссии можно только путем проведения выборов, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом холдинга «Горизонт».
«Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — передает «Белта» слова Лукашенко.
Комментируя протесты, Лукашенко сказал, что их участники представляют «меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало». Он пояснил, что некоторые молодые люди не согласны с результатами прошедших в августе выборов, однако они должны уважать выбор народа в целом.
«Выборы — это же когда и у молодого человека (18 и выше лет), и у старика — бюллетени одинаковые», — добавил Лукашенко, подчеркнув, что если ситуация с Белоруссии ухудшится, то ее жители могут «потерять все. Безвозвратно».
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По их итогам Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, после чего в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор, но с меньшей интенсивностью. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию. Россия, Китай и ряд других стран признали победу Лукашенко.