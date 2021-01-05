Лукашенко назвал способ сменить президента Белоруссии

«Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — передает «Белта» слова Лукашенко.