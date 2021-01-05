Песков: Путин не будет «стрелять себе в ногу» в отношениях с Украиной

Ранее Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что развитие отношений России и Украины в значительной степени зависит от украинских властей. Он отметил, что последние руководители Украины, включая действующего президента Владимира Зеленского, приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, объединения страны и выстраивания отношений с Россией, «но ничего не получается у них до сих пор».