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Песков: Путин не будет «стрелять себе в ногу» в отношениях с Украиной

Ведомости

Украинские власти пересекли «красные линии», важные для российских интересов, но президент России Владимир Путин не будет «стрелять себе в ногу», чтобы отомстить, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

«Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить – это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная», – сказал Песков. Он отметил, что Россия продолжает работу со своими «визави», «где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию».

Ранее Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что развитие отношений России и Украины в значительной степени зависит от украинских властей. Он отметил, что последние руководители Украины, включая действующего президента Владимира Зеленского, приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, объединения страны и выстраивания отношений с Россией, «но ничего не получается у них до сих пор».

Ранее по теме: Путин назвал условие нормализации отношений с Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных