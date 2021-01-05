Алиев решил построить международный аэропорт в Карабахе
Азербайджан планирует в этом году построить международный аэропорт в городе Физули в Нагорном Карабахе, заявил президент страны Ильхам Алиев в ходе разговора с новым министром культуры в видеоформате.
«По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание, сейчас выбираются места. Будут проведены работы по разминированию территории. Я дал указание, в этом году должен быть построен аэропорт в Физули, по крайней мере, должны быть готовы взлетно-посадочные полосы», — приводит слова Алиева «РИА Новости».
Азербайджанский президент пояснил, что международный аэропорт в районе Физули позволит «приглашать иностранных гостей в город Шуша», поскольку он будет расположен неподалеку.
9 ноября 2020 года Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.