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Новым замминистра транспорта стал летный директор «Аэрофлота» Чалик

Ведомости

Заместитель гендиректора, летный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик назначен на должность замминистра транспорта России. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Минтранса.

«В связи с административной реформой решением правительства России на должность заместителя министра, курирующего авиационную отрасль, назначен заслуженный пилот России Игорь Чалик», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководитель Росавиации Александр Нерадько освобожден от должности первого замминистра транспорта, сообщил источник «Ведомостей». В Минтрансе заявили, что Нерадько продолжит работу в качестве руководителя Росавиации.

Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 г. Он был назначен первым замминистра транспорта в марте 2020 г. Тогда же были объединены должности первого заместителя министра транспорта и руководителя Росавиации.

Игорь Чалик с 2011 г. занимает должность заместителя гендиректора — летного директора «Аэрофлота».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных