Новым замминистра транспорта стал летный директор «Аэрофлота» Чалик
Заместитель гендиректора, летный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик назначен на должность замминистра транспорта России. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Минтранса.
«В связи с административной реформой решением правительства России на должность заместителя министра, курирующего авиационную отрасль, назначен заслуженный пилот России Игорь Чалик», — говорится в сообщении.
Кроме того, руководитель Росавиации Александр Нерадько освобожден от должности первого замминистра транспорта, сообщил источник «Ведомостей». В Минтрансе заявили, что Нерадько продолжит работу в качестве руководителя Росавиации.
Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 г. Он был назначен первым замминистра транспорта в марте 2020 г. Тогда же были объединены должности первого заместителя министра транспорта и руководителя Росавиации.
Игорь Чалик с 2011 г. занимает должность заместителя гендиректора — летного директора «Аэрофлота».