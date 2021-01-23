МИД прокомментировал заявление посольства США по протестам в России
США стоит прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран, так МИД России прокомментировал заявление американского посольства Москве в связи с протестными акциями, которые проходят в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
В посольстве США отметили, что в ходе акций в 38 российских городах задержали более 350 человек, а меры властей направлены на подавление прав россиян на мирные протесты.
Российский МИД в свою очередь обвинил правительство США в том, что, открыв стрельбу по демонстрантам, власти «превратили мирный протест в немирный» в ходе манифестации в Вашингтоне 6 января.
«А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих "нападением на демократию". Лицемерие — инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии. Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», — заключили в МИДе.
Сегодня в России проходят несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. В Москве, по данным столичной полиции, на Пушкинской площади собрались около 4000 человек. СМИ сообщали о задержаниях и стычках протестующих с силовиками.
Накануне СК возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку Навального. Дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних).
Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Ему предстоит участвовать в заседании Симоновского суда Москвы, куда столичное управление ФСИН подало иск о замене ему условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы).