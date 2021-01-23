Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

МИД прокомментировал заявление посольства США по протестам в России

Ведомости

США стоит прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран, так МИД России прокомментировал заявление американского посольства Москве в связи с протестными акциями, которые проходят в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

В посольстве США отметили, что в ходе акций в 38 российских городах задержали более 350 человек, а меры властей направлены на подавление прав россиян на мирные протесты.

Российский МИД в свою очередь обвинил правительство США в том, что, открыв стрельбу по демонстрантам, власти «превратили мирный протест в немирный» в ходе манифестации в Вашингтоне 6 января.

«А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих "нападением на демократию". Лицемерие — инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии. Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», — заключили в МИДе.

Сегодня в России проходят несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. В Москве, по данным столичной полиции, на Пушкинской площади собрались около 4000 человек. СМИ сообщали о задержаниях и стычках протестующих с силовиками.

Накануне СК возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку Навального. Дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних).

Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Ему предстоит участвовать в заседании Симоновского суда Москвы, куда столичное управление ФСИН подало иск о замене ему условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы).

Ранее по теме: Юлию Навальную задержали на протестной акции в Москве
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных