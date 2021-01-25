Премьер Италии Джузеппе Конте намерен уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте планирует подать в отставку во вторник, 26 января, сообщает пресс-службе Совета министров страны.
«Совет министров созывается во вторник, 26 января, в 9 часов утра, во время заседания премьер-министр Джузеппе Конте сообщит министрам о своем желании отправиться в Квиринальский дворец и подать в отставку», — говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства Италии пояснили, что после этого Конте отправится к президенту республики Серджо Маттарелле.
Официально причина ухода в отставку Конте не сообщается. По сведениям газеты La Republica, это решение связано с потерей правящей коалиции Демократической партии и движения «Пять звезд» большинства в верхней палате парламента.
Беспартийный Конте, профессиональный юрист, стал премьер-министром Италии в июне 2018 г. по итогам парламентских выборов, в которых ни одна из итальянских политических партий не получила решающего перевеса. Таким образом, Конте оказался компромиссной фигурой.