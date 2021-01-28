The Times сообщила о похищении США российского ЗРК «Панцирь» в Ливии

Гражданская война в Ливии идет с 2011 г., когда при вмешательстве стран НАТО был свергнут и убит лидер страны Муамар Каддафи. К настоящему моменту ЛНА, имеющая «столицу» в Тобруке, контролирует большую часть востока, центра и юга страны, однако взять столицу, контролируемую международно признанным правительством (Правительство национального согласия, ПНС), так и не смогла: крупное наступление весной 2020 г. окончилось неудачей. В то же время лидер ЛНА, генерал Халифа Хафтар, в апреле того же года объявил себя верховным правителем страны.