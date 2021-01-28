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The Times сообщила о похищении США российского ЗРК «Панцирь» в Ливии

Ведомости

США в июле 2020 г. похитили в Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства, принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА, одна из сторон ливийской гражданской войны). Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.

Собеседники газеты сообщают, что «Панцирь» поставили в Ливию Объединенные Арабские Эмираты, купившие их до этого у России. Американцы в рамках спецоперации увезли ЗРК с поля боя, погрузили на самолет C-17A Globemaster III, ждавший груз в ливийском аэропорту Зувара, а затем доставили на базу ВВС США «Раммштайн» в Германии.

Детали спецоперации, а также были ли замешаны в ней кадровые сотрудники американских спецслужб, издание не сообщает. Официально Россия не поставляет вооружения в Ливию, где уже 10 лет идет гражданская война, согласно эмбарго, наложенному ООН.

«Панцирь-С» — разрабатывавшийся в СССР, а затем и в России самоходный ЗРК ближнего радиуса действия. Он принят на вооружение российской армией в 2012 г. Его также эксплуатируют вооруженные силы Алжира, Ирака, Ирана, ОАЭ, Омана, Сирии, Эфиопии и Сербии.

Гражданская война в Ливии идет с 2011 г., когда при вмешательстве стран НАТО был свергнут и убит лидер страны Муамар Каддафи. К настоящему моменту ЛНА, имеющая «столицу» в Тобруке, контролирует большую часть востока, центра и юга страны, однако взять столицу, контролируемую международно признанным правительством (Правительство национального согласия, ПНС), так и не смогла: крупное наступление весной 2020 г. окончилось неудачей. В то же время лидер ЛНА, генерал Халифа Хафтар, в апреле того же года объявил себя верховным правителем страны.

Ситуация резко обострилась с конца 2019 г., когда ПНС обратилось за военной поддержкой к Турции, которая отправила ему на помощь военных и вооружения, включая бронетехнику и ударные беспилотники. Кроме Турции ПНС поддерживают Италия и Катар. Партнерами ЛНА, в свою очередь, являются ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Франция. В октябре 2020 г. стороны конфликта в Ливии договорились о перемирии при посредничестве ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных