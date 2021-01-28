The Times сообщила о похищении США российского ЗРК «Панцирь» в Ливии
США в июле 2020 г. похитили в Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства, принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА, одна из сторон ливийской гражданской войны). Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.
Собеседники газеты сообщают, что «Панцирь» поставили в Ливию Объединенные Арабские Эмираты, купившие их до этого у России. Американцы в рамках спецоперации увезли ЗРК с поля боя, погрузили на самолет C-17A Globemaster III, ждавший груз в ливийском аэропорту Зувара, а затем доставили на базу ВВС США «Раммштайн» в Германии.
Детали спецоперации, а также были ли замешаны в ней кадровые сотрудники американских спецслужб, издание не сообщает. Официально Россия не поставляет вооружения в Ливию, где уже 10 лет идет гражданская война, согласно эмбарго, наложенному ООН.
«Панцирь-С» — разрабатывавшийся в СССР, а затем и в России самоходный ЗРК ближнего радиуса действия. Он принят на вооружение российской армией в 2012 г. Его также эксплуатируют вооруженные силы Алжира, Ирака, Ирана, ОАЭ, Омана, Сирии, Эфиопии и Сербии.
Гражданская война в Ливии идет с 2011 г., когда при вмешательстве стран НАТО был свергнут и убит лидер страны Муамар Каддафи. К настоящему моменту ЛНА, имеющая «столицу» в Тобруке, контролирует большую часть востока, центра и юга страны, однако взять столицу, контролируемую международно признанным правительством (Правительство национального согласия, ПНС), так и не смогла: крупное наступление весной 2020 г. окончилось неудачей. В то же время лидер ЛНА, генерал Халифа Хафтар, в апреле того же года объявил себя верховным правителем страны.
Ситуация резко обострилась с конца 2019 г., когда ПНС обратилось за военной поддержкой к Турции, которая отправила ему на помощь военных и вооружения, включая бронетехнику и ударные беспилотники. Кроме Турции ПНС поддерживают Италия и Катар. Партнерами ЛНА, в свою очередь, являются ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Франция. В октябре 2020 г. стороны конфликта в Ливии договорились о перемирии при посредничестве ООН.