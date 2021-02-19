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В Кремле объяснили отсутствие генеральского звания у Путина

Ведомости

Президент России Владимир Путин полковник, а не генерал, так как он не является кадровым офицером и сосредотачивается на работе по управлению страной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В целом конечно президент это звание генерала заслужил многократно. Но не является для него приоритетом. Работает он президентом и очень много дел. Он не является кадровым офицером. Он сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством», — сказал представитель Кремля журналистам. При этом сам Песков имеет звание старший лейтенант, добавил он.

18 февраля президент России подписал указ о повышении в звании несколько десятков сотрудников силовых ведомств. В частности, Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой войск России в Сирии Сергею Кузовлеву и звание вице-адмиралов — главе департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Андрею Венигоре и командующему Каспийским флотом Сергею Пинчуку. В свою очередь, замглавы Минобороны Виталий Шулика получил звание генерал-полковника полиции.

Ранее по теме: Путин повысил в звании более 60 сотрудников силовых ведомств

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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