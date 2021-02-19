В Кремле объяснили отсутствие генеральского звания у Путина

«В целом конечно президент это звание генерала заслужил многократно. Но не является для него приоритетом. Работает он президентом и очень много дел. Он не является кадровым офицером. Он сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством», — сказал представитель Кремля журналистам. При этом сам Песков имеет звание старший лейтенант, добавил он.