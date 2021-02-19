В Кремле объяснили отсутствие генеральского звания у Путина
Президент России Владимир Путин полковник, а не генерал, так как он не является кадровым офицером и сосредотачивается на работе по управлению страной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В целом конечно президент это звание генерала заслужил многократно. Но не является для него приоритетом. Работает он президентом и очень много дел. Он не является кадровым офицером. Он сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством», — сказал представитель Кремля журналистам. При этом сам Песков имеет звание старший лейтенант, добавил он.
18 февраля президент России подписал указ о повышении в звании несколько десятков сотрудников силовых ведомств. В частности, Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой войск России в Сирии Сергею Кузовлеву и звание вице-адмиралов — главе департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Андрею Венигоре и командующему Каспийским флотом Сергею Пинчуку. В свою очередь, замглавы Минобороны Виталий Шулика получил звание генерал-полковника полиции.