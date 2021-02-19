Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 22 февраля состоятся в Сочи, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — рассказали в Кремле.
В то же время пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко уже направился в Россию с рабочим визитом. Среди вопросов, которые обсудят главы государств, белорусская сторона обозначила также военную безопасность. В Минске добавили, что Путин и Лукашенко обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.
Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры начнутся в обед 22 февраля и, скорее всего, продлятся до вечера. Пресс-конференция по итогам встречи не планируется.
Предыдущая личная встреча Путина и Лукашенко также состоялась в Сочи 14 сентября прошлого года. Переговоры длились почти четыре часа.