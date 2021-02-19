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Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи

Ведомости

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 22 февраля состоятся в Сочи, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — рассказали в Кремле. 

В то же время пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко уже направился в Россию с рабочим визитом. Среди вопросов, которые обсудят главы государств, белорусская сторона обозначила также военную безопасность. В Минске добавили, что Путин и Лукашенко обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры начнутся в обед 22 февраля и, скорее всего, продлятся до вечера. Пресс-конференция по итогам встречи не планируется.

Предыдущая личная встреча Путина и Лукашенко также состоялась в Сочи 14 сентября прошлого года. Переговоры длились почти четыре часа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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