Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи

В то же время пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко уже направился в Россию с рабочим визитом. Среди вопросов, которые обсудят главы государств, белорусская сторона обозначила также военную безопасность. В Минске добавили, что Путин и Лукашенко обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.