В ЕС объяснили отказ вводить новые санкции против российского бизнеса
Евросоюз (ЕС) собирается ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, чтобы заставить Москву изменить свою политику, а для распространения ограничений на представителей крупного бизнеса нет оснований, сообщил дипломатический источник в Брюсселе в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС 22 февраля.
«Что касается российских олигархов, идея санкций против них не соответствует нашей политике. Мы принимаем санкции, чтобы добиться изменения политики правительства России, они вводятся против лиц, которые прямо связаны с конкретными решениями правительства, для этого нужны очень серьезные юридические обоснования», — приводит слова дипломата ТАСС.
Собеседник агентства рассказал, что несколько стран-участниц ЕС уже внесли в Совет ЕС свои предложения, касающиеся антироссийских санкций «в связи с нарушениями прав человека и по делу Навального». Он уточнил, что на самой встрече министров ситуация вокруг основателя ФБК не будет обсуждаться, политики оценят исходящие от России сигналы и ответ ЕС на них.
Кроме того, главы МИД поднимут вопрос борьбы с дезинформацией. В Брюсселе полагают, что она якобы исходит от России.
О том, что новые европейские санкции против России будут направлены против чиновников и организаций, которые непосредственно связаны с делом Навального, 18 февраля сообщило агентство Bloomberg. По информации издания, подобное решение обусловлено нежеланием некоторых стран-участниц ЕС полностью «сжигать мосты» с Москвой.
4-6 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе своего визита в Москву европейский политик требовал от российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.
После своего визита Боррель опубликовал письмо, где охарактеризовал пресс-конференцию по итогам переговоров с главой МИД как организованную в «агрессивном формате», а также упрекнул Москву в нежелании наладить диалог с Брюсселем. Затем он заявил, что использует свои полномочия для инициирования новых санкций в отношении России.