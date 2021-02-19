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Путин обсудил с президентом Венесуэлы борьбу с коронавирусом

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро сотрудничество в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении. Мадуро поблагодарил Путина за поставки в Венесуэлу российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Президент Венесуэлы также проинформировал о ситуации в республике, в том числе в контексте оказываемого на нее внешнего давления. «Президент России выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета страны», – рассказали в Кремле.

В начале января Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V». Регистрация подразумевает разрешение на ее экстренное использование в стране. «Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. 

Ранее по теме: Венесуэла зарегистрировала вакцину «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных