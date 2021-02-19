Путин обсудил с президентом Венесуэлы борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро сотрудничество в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.
«Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении. Мадуро поблагодарил Путина за поставки в Венесуэлу российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Президент Венесуэлы также проинформировал о ситуации в республике, в том числе в контексте оказываемого на нее внешнего давления. «Президент России выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета страны», – рассказали в Кремле.
В начале января Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V». Регистрация подразумевает разрешение на ее экстренное использование в стране. «Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.