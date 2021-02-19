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Украина ввела санкции против своих граждан

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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о введении санкций в отношении 19 юрлиц, а также восьми физических лиц — трех россиян и пяти украинцев, в том числе лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, передает «РИА Новости».

«Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции» — приводит агентство слова секретаря СНБО Алексея Данилова. Он уточнил, что новые ограничения, введенные в отношении Медведчука, коснутся всего его имущества и будут действовать в течение трех лет.

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского уточнили, что санкции вводятся в соответствии с указом главы государства и нацелены на «возвращение государственного имущества народа Украины». Ограничения были введены в том числе в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты между Киевом и Москвой, а также компаний, которые обслуживают эти самолеты.

Ранее МИД Украины обратится к Европейскому Союзу с просьбой ввести новые санкции против России якобы из-за нарушений прав человека в Крыму. Об этом сообщал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он также отмечал, что Киев работает над тем, чтобы тема Крыма для России стала «адской». 

Ранее по теме: Украина попросит ЕС ввести новые санкции против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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