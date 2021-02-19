Украина ввела санкции против своих граждан

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского уточнили, что санкции вводятся в соответствии с указом главы государства и нацелены на «возвращение государственного имущества народа Украины». Ограничения были введены в том числе в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты между Киевом и Москвой, а также компаний, которые обслуживают эти самолеты.