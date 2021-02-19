Украина ввела санкции против своих граждан
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о введении санкций в отношении 19 юрлиц, а также восьми физических лиц — трех россиян и пяти украинцев, в том числе лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, передает «РИА Новости».
«Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции» — приводит агентство слова секретаря СНБО Алексея Данилова. Он уточнил, что новые ограничения, введенные в отношении Медведчука, коснутся всего его имущества и будут действовать в течение трех лет.
В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского уточнили, что санкции вводятся в соответствии с указом главы государства и нацелены на «возвращение государственного имущества народа Украины». Ограничения были введены в том числе в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты между Киевом и Москвой, а также компаний, которые обслуживают эти самолеты.
Ранее МИД Украины обратится к Европейскому Союзу с просьбой ввести новые санкции против России якобы из-за нарушений прав человека в Крыму. Об этом сообщал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он также отмечал, что Киев работает над тем, чтобы тема Крыма для России стала «адской».