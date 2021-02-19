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Лавров назвал вопрос «Северного потока-2» закрытым для «уважающих закон» людей

Ведомости

Вопрос юридического статуса газопровода «Северный поток – 2» закрыт для «любого уважающего закон человека», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК.

«Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить «Северный поток – 2», было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», – сказал Лавров.

Он отметил, что Россия, в отличие от ЕС, полностью выполняет свои договорные обязательства по «Северному потоку – 2», поэтому оснований для введения санкций в связи нарушением европейской газовой директивы нет.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем проекта газопровода, в частности, о введении новых санкций против компаний, участвующих в его строительстве. Позже Байден назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой» и отметил, что позиция американских властей в отношении проекта не изменилась.

По данным источников Bloomberg, США могут ввести санкции против небольшого числа связанных с Россией организаций для остановки строительства «Северного потока — 2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на возобладание «здравого видения ситуации» у инициаторов этих действий и отметил, что санкционное давление «неоднократно продемонстрировало свою неэффективность».

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сейчас укладка газопровода возобновилась. 

Ранее по теме: Bloomberg сообщил о новом санкционном списке США по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных