Лавров назвал вопрос «Северного потока-2» закрытым для «уважающих закон» людей
Вопрос юридического статуса газопровода «Северный поток – 2» закрыт для «любого уважающего закон человека», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК.
«Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить «Северный поток – 2», было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», – сказал Лавров.
Он отметил, что Россия, в отличие от ЕС, полностью выполняет свои договорные обязательства по «Северному потоку – 2», поэтому оснований для введения санкций в связи нарушением европейской газовой директивы нет.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем проекта газопровода, в частности, о введении новых санкций против компаний, участвующих в его строительстве. Позже Байден назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой» и отметил, что позиция американских властей в отношении проекта не изменилась.
По данным источников Bloomberg, США могут ввести санкции против небольшого числа связанных с Россией организаций для остановки строительства «Северного потока — 2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на возобладание «здравого видения ситуации» у инициаторов этих действий и отметил, что санкционное давление «неоднократно продемонстрировало свою неэффективность».
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сейчас укладка газопровода возобновилась.