Лавров назвал вопрос «Северного потока-2» закрытым для «уважающих закон» людей

«Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить «Северный поток – 2», было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», – сказал Лавров.