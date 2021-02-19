Макрон высказался в пользу диалога с Россией
Франция выступает за диалог с Россией и построение новой международной архитектуры безопасности и доверия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в онлайн-формате.
«Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности... Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией», — цитирует ТАСС Макрона. По его словам, диалог должен быть требовательным, но он является необходимым условием для мира в Европе.
Он также высказал мнение, что Франция считает необходимым прояснить концепцию политики НАТО и расширить ответственность Европы за свою безопасность.
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите альянса в этом году необходимо принять новую стратегическую концепцию, которая будет направлена на сдерживание России и Китая.