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Макрон высказался в пользу диалога с Россией

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Франция выступает за диалог с Россией и построение новой международной архитектуры безопасности и доверия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в онлайн-формате.

«Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности... Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией», — цитирует ТАСС Макрона. По его словам, диалог должен быть требовательным, но он является необходимым условием для мира в Европе.

Он также высказал мнение, что Франция считает необходимым прояснить концепцию политики НАТО и расширить ответственность Европы за свою безопасность.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите альянса в этом году необходимо принять новую стратегическую концепцию, которая будет направлена на сдерживание России и Китая.

Ранее по теме: Макрон прокомментировал публикацию Lancet о вакцине «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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