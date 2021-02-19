Макрон высказался в пользу диалога с Россией

«Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности... Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией», — цитирует ТАСС Макрона. По его словам, диалог должен быть требовательным, но он является необходимым условием для мира в Европе.