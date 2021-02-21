Россия заключила с африканскими странами контракты на поставку вооружений на $1,5 млрд
«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») заключил с африканскими странами контракты на сумму $1,5 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкомпании Александра Михеева.
«Более $1,5 млрд. Заключили в течение 2020 года контракты более чем с 10 африканскими странами. Получили аванс, начали исполнять», — заявил он.
Михеев отметил, что на поставки традиционным партнерам России в Северной Африке и Персидском заливе приходится значительная часть российского оружейного экспорта. Общий портфель заказов «Рособоронэкспорта» составляет $50 млрд.