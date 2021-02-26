США нанесли ракетный удар в Сирии по приказу Байдена

Издание Politico сообщило, что ответный удар США был нанесен более чем через неделю после того как дюжина ракет, предположительно связанных с поддерживаемой Ираном группировкой боевиков, нанесла удар по силам коалиции у международного аэропорта Ирбиль. В результате был убит один американский солдат и ранены еще девять человек, включая пятерых американцев. В субботу боевики ударики по авиабазе Балад, один человек был ранен. В понедельник две ракеты упали возле посольства США в Багдаде, в зеленой зоне. О пострадавших не сообщалось.