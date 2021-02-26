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США нанесли ракетный удар в Сирии по приказу Байдена

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Вооруженные силы США нанесли ракетные удары по инфраструктуре группировки поддерживаемых Ираном боевиков в Сирии, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Удары были нанесены по приказу президента США Джо Байдена.

По его словам, авиаудары были сделаны в ответ на недавние нападения на военных США и коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес военных. Кирби отметил, что в результате атаки были уничтожены многочисленные объекты на пограничном контрольном пункте, который используется несколькими группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, в том числе «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аш-Шухада».

Издание Politico сообщило, что ответный удар США был нанесен более чем через неделю после того как дюжина ракет, предположительно связанных с поддерживаемой Ираном группировкой боевиков, нанесла удар по силам коалиции у международного аэропорта Ирбиль. В результате был убит один американский солдат и ранены еще девять человек, включая пятерых американцев. В субботу боевики ударики по авиабазе Балад, один человек был ранен. В понедельник две ракеты упали возле посольства США в Багдаде, в зеленой зоне. О пострадавших не сообщалось. 

В ночь на 8 января 2020 г. ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные – базе «Айн-эль-Асад» и аэропорту Эрбиля, – нанесли иранские военные. Решение о нападении было принято после того, как в Багдаде в ночь на 3 января убили иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного обстрела силами США. В ходе иранского ракетного удара травмы получили около 100 военнослужащих, пишет Reuters.

Ранее по теме: Пентагон нанес авиаудары по пяти оружейным складам в Ираке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных