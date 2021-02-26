США нанесли ракетный удар в Сирии по приказу Байдена
Вооруженные силы США нанесли ракетные удары по инфраструктуре группировки поддерживаемых Ираном боевиков в Сирии, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Удары были нанесены по приказу президента США Джо Байдена.
По его словам, авиаудары были сделаны в ответ на недавние нападения на военных США и коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес военных. Кирби отметил, что в результате атаки были уничтожены многочисленные объекты на пограничном контрольном пункте, который используется несколькими группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, в том числе «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аш-Шухада».
Издание Politico сообщило, что ответный удар США был нанесен более чем через неделю после того как дюжина ракет, предположительно связанных с поддерживаемой Ираном группировкой боевиков, нанесла удар по силам коалиции у международного аэропорта Ирбиль. В результате был убит один американский солдат и ранены еще девять человек, включая пятерых американцев. В субботу боевики ударики по авиабазе Балад, один человек был ранен. В понедельник две ракеты упали возле посольства США в Багдаде, в зеленой зоне. О пострадавших не сообщалось.
В ночь на 8 января 2020 г. ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные – базе «Айн-эль-Асад» и аэропорту Эрбиля, – нанесли иранские военные. Решение о нападении было принято после того, как в Багдаде в ночь на 3 января убили иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного обстрела силами США. В ходе иранского ракетного удара травмы получили около 100 военнослужащих, пишет Reuters.