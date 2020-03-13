Пентагон нанес авиаудары по пяти оружейным складам в Ираке

В среду, 11 марта пресс-служба коалиции во главе с США сообщила о гибели троих военнослужащих и ранениях 12 человек в результате удара по военному лагерю Таджи на севере от Багдада. По нему было выпущено 18 ракет класса «Катюша» (реактивных снарядов). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Лагерь Таджи – это иракская база, где размещаются военнослужащие коалиции для обучения и консультирования иракских сил безопасности.