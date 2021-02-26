Лукашенко исключил передачу власти сыновьям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил передачу власти своим сыновьям, передает «БелТА».
«Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня», — сказал Лукашенко. Он отметил, что в его семье никогда не обсуждалась возможность транзита власти детям.
В случае избрания старшего сына главы государства Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета (НОК), он не будет государственным служащим. «Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями», — подчеркнул президент Белоруссии.
Виктора Лукашенко, который ранее был первым вице-президентом НОК, сегодня избрали президентом организации. C мая 1997 г. президентом НОК был президент Александр Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что главным условием его ухода из власти является мир и порядок в стране, а также отсутствие протестов. Дополнительным условием Лукашенко назвал гарантию того, что после его ухода с поста президента «ни один волос не упадет» с головы его сторонников.