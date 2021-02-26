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Лукашенко исключил передачу власти сыновьям

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил передачу власти своим сыновьям, передает «БелТА»

«Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня», — сказал Лукашенко. Он отметил, что в его семье никогда не обсуждалась возможность транзита власти детям. 

В случае избрания старшего сына главы государства Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета (НОК), он не будет государственным служащим. «Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями», — подчеркнул президент Белоруссии.

Виктора Лукашенко, который ранее был первым вице-президентом НОК, сегодня избрали президентом организации. C мая 1997 г. президентом НОК был президент Александр Лукашенко. 

Ранее Лукашенко заявил, что главным условием его ухода из власти является мир и порядок в стране, а также отсутствие протестов. Дополнительным условием Лукашенко назвал гарантию того, что после его ухода с поста президента «ни один волос не упадет» с головы его сторонников. 

Ранее по теме: Лукашенко назвал условия своего ухода из власти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных