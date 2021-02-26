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Лавров: США предупредили об ударе по объектам в Сирии за несколько минут

Ведомости

Американские военные предупредили российскую сторону о готовящемся авиаударе по объектам в Сирии за 4-5 минут до него, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой. 

«Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). 

25 февраля вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли ракетные удары по инфраструктуре группировки поддерживаемых Ираном боевиков в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Авиаудары были сделаны в ответ на недавние нападения на военных США и коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией с авиаударами США по объектам в Сирии. 

Ранее по теме: США нанесли ракетный удар в Сирии по приказу Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных