Лавров: США предупредили об ударе по объектам в Сирии за несколько минут
Американские военные предупредили российскую сторону о готовящемся авиаударе по объектам в Сирии за 4-5 минут до него, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой.
«Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
25 февраля вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли ракетные удары по инфраструктуре группировки поддерживаемых Ираном боевиков в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Авиаудары были сделаны в ответ на недавние нападения на военных США и коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией с авиаударами США по объектам в Сирии.