Лавров: США предупредили об ударе по объектам в Сирии за несколько минут

25 февраля вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли ракетные удары по инфраструктуре группировки поддерживаемых Ираном боевиков в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Авиаудары были сделаны в ответ на недавние нападения на военных США и коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией с авиаударами США по объектам в Сирии.