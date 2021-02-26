Аксенов назвал «бессовестной демагогией» слова Зеленского о Крыме

«Бессовестная демагогия. Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может. Пусть Бандере помолится, может, полегчает», — сказал Аксенов. Он отметил, что Крым «никто не вырывал». «Он ушел домой, потому что не хотел жить рядом с живыми мертвецами. Ушел в Россию — страну, с которой всегда были, есть и будут сердца крымчан», — подчеркнул глава республики.