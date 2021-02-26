Аксенов назвал «бессовестной демагогией» слова Зеленского о Крыме
Слова украинского президента Владимира Зеленского о Крыме являются бессовестной демагогией, заявил глава Крыма Сергей Аксенов «РИА Новости».
«Бессовестная демагогия. Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может. Пусть Бандере помолится, может, полегчает», — сказал Аксенов. Он отметил, что Крым «никто не вырывал». «Он ушел домой, потому что не хотел жить рядом с живыми мертвецами. Ушел в Россию — страну, с которой всегда были, есть и будут сердца крымчан», — подчеркнул глава республики.
Ранее сегодня Зеленский заявил, что Крым был «сердцем» Украины, которое Россия «вырвала» у нее семь лет назад. Он добавил, что поручил правительству запустить «Крымскую платформу» — международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова и защите прав местного населения. Первое заседание платформы планируется провести в Киеве накануне Дня независимости Украины 24 августа.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.