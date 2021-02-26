Нидерланды назначили нового посла в России

Малазийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 г. под Донецком. Все 298 пассажиров, находившиеся на борту самолета, погибли. Следователи считают, что лайнер был сбит представителями ополчения ДНР из «Бука». Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна Россия.