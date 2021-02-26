Нидерланды назначили нового посла в России
Нидерланды назначили Хиллеса Плуха новым послом в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство страны в Москве.
«Нидерланды назначили нового посла в Российской Федерации. Это господин Хиллес Бесхор Плух. Он еще не приехал в страну», — сказал собеседник агентства.
Плух в 2014-2015 г.г. был координатором по вопросам последствий авиакатастрофы рейса MH17, а также занимал должность временного поверенного по особым поручениям, временного представителя Нидерландов в Палестинской автономии. В 2015-2019 годах он был послом королевства в Израиле.
Малазийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 г. под Донецком. Все 298 пассажиров, находившиеся на борту самолета, погибли. Следователи считают, что лайнер был сбит представителями ополчения ДНР из «Бука». Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна Россия.