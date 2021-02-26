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Памфилова поддержала идею отменить «день тишины»

Ведомости

Председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече с политологами заявила, что разделяет озвученное предложение отменить «день тишины» перед выборами в условиях многодневного голосования, подчеркнув, что решение остается за законодателями.

«Я эту точку зрения разделяю, и попробую еще раз донести ее до людей, которые принимают решение, это ведь не мы принимаем, а законодатель, но обещать вам ничего не могу», — цитирует «РИА Новости» Памфилову.

Она также рассказала, что просила аппарат ЦИК расписать плюсы и минусы «дня тишины», особенно в условиях трехдневного голосования.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому штрафы за незаконную агитацию на выборах увеличиваются. Также в третьем чтении были приняты поправки, которые позволят блокировать распространение предвыборной агитации, нарушающей закон.

Ранее по теме: Госдума утвердила увеличение штрафов за незаконную агитацию на выборах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных