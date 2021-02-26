Памфилова поддержала идею отменить «день тишины»
Председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече с политологами заявила, что разделяет озвученное предложение отменить «день тишины» перед выборами в условиях многодневного голосования, подчеркнув, что решение остается за законодателями.
«Я эту точку зрения разделяю, и попробую еще раз донести ее до людей, которые принимают решение, это ведь не мы принимаем, а законодатель, но обещать вам ничего не могу», — цитирует «РИА Новости» Памфилову.
Она также рассказала, что просила аппарат ЦИК расписать плюсы и минусы «дня тишины», особенно в условиях трехдневного голосования.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому штрафы за незаконную агитацию на выборах увеличиваются. Также в третьем чтении были приняты поправки, которые позволят блокировать распространение предвыборной агитации, нарушающей закон.