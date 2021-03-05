Посол Антонов счел неприемлемыми претензии США относительно прав человека

По словам дипломата, Россия объявлена противником США, и для противодействия «российской угрозе» наращивается военный потенциал. «Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции», — заявил он. Особенно неприемлемыми, указал Антонов, российская сторона считает претензии «по правочеловеческой проблематике». Он также упомянул международную реакцию на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального. По его словам, обвинения США в применении химического оружия против Навального Россия считает безосновательными.