Посол Антонов счел неприемлемыми претензии США относительно прав человека
Москва отвергает претензии Вашингтона о нарушении прав человека, заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в дискуссионном клубе «Космос-Клаб». Его слова опубликованы на странице посольства в Facebook.
По словам дипломата, Россия объявлена противником США, и для противодействия «российской угрозе» наращивается военный потенциал. «Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции», — заявил он. Особенно неприемлемыми, указал Антонов, российская сторона считает претензии «по правочеловеческой проблематике». Он также упомянул международную реакцию на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального. По его словам, обвинения США в применении химического оружия против Навального Россия считает безосновательными.
«Мы считаем категорически неприемлемыми абсурдные призывы об "освобождении" Навального. В международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства», — сказал посол.
В середине февраля представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге заявил, что США изучает случаи нарушения прав человека, имевшие, по мнению ведомства, место в России, и в скором времени может подготовить ответные меры. В частности, Прайс заявил о жестоких действиях в отношении россиян, которые приняли участие в акциях, организованных в поддержку Навального.
2 марта США ввели санкции против России из-за ситуации вокруг предполагаемого отравления Навального, а также его приговора по делу «Ив Роше». Под санкции попали руководители ряда силовых ведомств, сотрудники администрации президента и другие госслужащие. Американские ограничения также коснулись нескольких оборонных институтов России. ЕС ввел аналогичные санкции незадолго до решения США. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые ограничения.