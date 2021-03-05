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Посол Антонов счел неприемлемыми претензии США относительно прав человека

Ведомости

Москва отвергает претензии Вашингтона о нарушении прав человека, заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в дискуссионном клубе «Космос-Клаб». Его слова опубликованы на странице посольства в Facebook.

По словам дипломата, Россия объявлена противником США, и для противодействия «российской угрозе» наращивается военный потенциал. «Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции», — заявил он. Особенно неприемлемыми, указал Антонов, российская сторона считает претензии «по правочеловеческой проблематике». Он также упомянул международную реакцию на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального. По его словам, обвинения США в применении химического оружия против Навального Россия считает безосновательными.

«Мы считаем категорически неприемлемыми абсурдные призывы об "освобождении" Навального. В международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства», — сказал посол.

В середине февраля представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге заявил, что США изучает случаи нарушения прав человека, имевшие, по мнению ведомства, место в России, и в скором времени может подготовить ответные меры. В частности, Прайс заявил о жестоких действиях в отношении россиян, которые приняли участие в акциях, организованных в поддержку Навального.

2 марта США ввели санкции против России из-за ситуации вокруг предполагаемого отравления Навального, а также его приговора по делу «Ив Роше». Под санкции попали руководители ряда силовых ведомств, сотрудники администрации президента и другие госслужащие. Американские ограничения также коснулись нескольких оборонных институтов России. ЕС ввел аналогичные санкции незадолго до решения США. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые ограничения.

Ранее по теме: США и ЕС ввели санкции в связи с делом Навального против российских силовиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных